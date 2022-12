Aveva 72 anni ed era la mamma di Maurizio Mazzone

E’ lutto alla Spes di Ventimiglia per la morte di Luisa Messina, 72 anni, mamma di Maurizio Mazzone. “Luisa è stata tra le prime mamme a promuovere i progetti della Spes sul territorio - afferma il presidente Spes, Matteo Lupi - indicando una strada maestra, di cui è stata fiera testimone dal 1996 ad oggi: ogni genitore si fa carico anche dei figli degli altri, poiché la realizzazione dei diritti passa più efficacemente da battaglie comuni e collettive”.

Luisa in Spes si occupava dell’organizzazione di eventi, escursioni e gite

“In ventisei anni di presenza - prosegue Lupi - non ha mai mancato di partecipare ad un consiglio direttivo, portando nelle discussioni passione e competenza. La ringraziamo per aver saputo interpretare nel modo migliore il ruolo di genitore attento ai problemi di tutte le persone inserite alla Spes e per la sua attiva collaborazione a tutte le iniziative principali nel comprensorio”.

Dal 1999 al 2016, Luisa Mazzone è stata responsabile della “punta del Naso”, la Bottega del commercio equo-solidale promossa a Ventimiglia dalla Spes. Al marito Emiliano ed al figlio Maurizio, le condoglianze più sincere e la vicinanza di tutta l’associazione.

Fabrizio Tenerelli