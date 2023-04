Lutto nella Croce Verde Intemelia: è morta la volontaria Francesca Bianco

Lutto nella croce Verde Intemelia per la morte di Francesca Bianco

E’ morta all’età di 46 anni, Francesca Bianco, bidella in frazione Latte, a Ventimiglia, storica volontaria della Croce Verde Intemelia. Sofferente di una forma di cardiopatia, che era comparsa all’epoca in cui era ancora bambina, da circa tre settimane era ricoverata all’ospedale di Sanremo e questa mattina è giunta la tragica notizia.

“Era già malata - ricorda il presidente della Croce Verde Intemelia, Davide Pallanca - ma ha sempre convissuto con questo disagio, anche se ultimamente era in malattia. Nella nostra pubblica assistenza ha sempre avuto un ruolo attivo, partecipava ai servizi ordinari, guidava le auto ed era anche soccorritore in emergenza. Ha sempre frequentato la nostra sede e dava una mano per gli eventi”.

Prosegue Pallanca: “Quando stamattina ho ricevuto la chiamata del compagno, Pietro, che è anche un nostro milite e fa parte del Consiglio direttivo, ho subito avuto un presagio. La Croce Verde è vicino a lei, a Pietro”. Francesca , che abitava in frazione Bevera, di Ventimiglia, era volontaria da una ventina d’anni e ormai faceva parte della grande famiglia.

Fabrizio Tenerelli