Malore dopo l’incidente a Pigna: mobilitato l’elisoccorso dei vigili del fuoco

Malore

Una donna si è sentita male, a Pigna, dopo un incidente e il 118 ha allertato l’elisoccorso, in questo quello dei vigili del fuoco “Drago”. E’ stata un’amica ad allertare i soccorsi. Stando a quanto ricostruito, sembra che la donna si sia sentita male, dopo essere uscita di strada, forse a causa del maltempo, ma non si esclude di un malore. Dopo alcuni passi, infatti, sarebbe caduta a terra, non riuscendo più a rialzarsi. L’incidente è avvenuto su una strada sterrata.

