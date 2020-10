Maltempo: decine di interventi dei vvff, situazione critica nelle valli Roya e Arroscia

Maltempo

Sono una cinquantina gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco dei tre distaccamenti della provincia di Imperia: soprattutto per frane, allagamenti e alberi crollati su strada, dovuti all’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ore scorse in Liguria. Una quarantina le chiamate in coda.

Le situazioni più critiche al momento si registrano in valle Arroscia, nella zona di Maendatica, al confine con il Piemonte, dove si registrano parecchi smottamenti e alberi che occupano la strada. Problemi anche sul versante francese della val Roya, nell’entroterra di Ventimiglia, dove è crollata Rd6204 nei pressi di Vievola per via della piena del Roya; mentre nei pressi di Saint Dalmas de Tende una frana ha comportato l’interruzione della viabilità per motivi di sicurezza.

A Breil, inoltre, poco lontano dal confine italiano, si segnala l’esondazione in più punti del fiume Roya; mentre a Ventimiglia un platano è sceso su tre auto, distruggendone una. Tutti i corsi d’acqua vengono tenuti sotto costante controllo.

