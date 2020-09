Mascherina obbligatoria a Ventimiglia, ma i francesi possono entrare per max 36 ore

Mascherina obbligatoria

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha annunciato un’ordinanza, che sarà pubblicata nelle prossime ore, con la quale istituisce l’obbligo della mascherina per chiunque si sposti in città e sulle ventiquattro ore. Il primo cittadino ha annunciato il provvedimento al termine di un vertice con le associazioni dei commercianti, durante il quale, nell’interpretare il Dpcm del 7 agosto scorso e le parole del ministro della Salute Speranza, si è preso atto che non c’è obbligo di tampone per i lavoratori o studenti frontalieri che si recano in Francia o nel Principato di Monaco e per i francesi che si trattengano in Italia fino a un massimo di 36 ore.

“Abbiamo così voluto coniugare la sicurezza con l’economia cittadina”, ha dichiarato Scullino. Ed è proprio in virtù di questo principio, che se finalmente si è sciolto il nodo sulla questione riguardante l’ingresso dei francesi, dall’altra è emersa la necessità di aumentare il livello di prevenzione. La nuova ordinanza, che sarà pubblicata nelle prossime ore, prevede dunque l’obbligo di mascherina eccetto per chi pratica attività sportiva e l’invito agli esercenti di evitare assembramenti. Le sanzioni partono da 250 euro per arrivare a 1.500 euro nei casi più gravi o recidivi.

