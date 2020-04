Maxi rogo di auto nella notte a Ospedaletti, bruciati anche camper e furgone

Maxi rogo di auto

Due auto, un furgone e un camper sono andati in fiamme, verso e 3, in strada Vallegrande, a Ospedaletti, in un incendio che ha danneggiato anche altre sette vetture. Il rgo è divampato nei pressi delle case popolari, per motivi ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, accorsi con quattro mezzi, uno anche da Imperia. Hanno lavorato fino alle 6 circa, prima di avere completamente ragione delle fiamme.

