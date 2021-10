Medico si suicida nella propria auto posteggiata vicino casa nell'imperiese

IL CORPO RECUPERATO NELLA NJOTTE

Medico trovato morto nella propria auto vicino casa nell'Imperiese

Un medico di 38 anni, in servizio per l'Asl 2 del Savonese, si è tolto la vita, la scorsa notte, all'interno della propria auto, posteggiata vicino casa, a Ranzo, nell'entroterra di Imperia.

Ancora imprecisati i motivi all'origine del tragico gesto e indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda. Non è infatti ancora chiaro, se la decisione di farla finita sia riconducibile a ragioni di lavoro o personali.