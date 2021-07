Sono 969 le persone attualmente postive in Liguria. Scendiamo dunque a meno di mille casi grazie ai 356 guariti nelle ultime 24 ore. Solo 13 nuovi contagi di cui 3 in provincia di Imperia da ieri per un totale di 48 positivi e 11 in quarantena. Nessun decesso in tutta la regione.