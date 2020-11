Meteo in arrivo il freddo da questa sera. Domenica miglioramenti

Dalla serata di giovedì fino alla mattina di venerdì è previsto l’avanzare di un fronte freddo in discesa sulla Liguria che determinerà un aumento della nuvolosità con possibili deboli fenomeni piovosi associati a un calo delle temperature. Secondo le previsioni dell’Arpal Liguria i venti saranno forti o di burrasca dai quadranti settentrionali al mattino, in attenuazione fino a moderati dal pomeriggio di venerdì. Mare localmente mosso sui capi esposti di Ponente, fino a molto agitato al largo. Vento e temperature in calo previste anche per sabato. Previsti nuovi miglioramenti domenica con un lieve innalzamento delle temperature.

