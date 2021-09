Mezzo della nettezza urbana si ribalta a Dolcedo

Si ribalta mezzo della nettezza urbana a Dolcedo

Un autocompattatore della nettezza urbana si è ribaltato, verso le 3.30, durante il servizio, a Dolcedo, nell'entroterra di Imperia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.