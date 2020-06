Migliori vini d’Italia, in classifica anche due vini di Pieve di Teco

Grande risultato per la viticoltura ligure premiata anche quest’anno da 5 Star Wines, il concorso targato Vinitaly che – nonostante il Salone veronese sia stato rimandato al 2021 per l’emergenza pandemica – non ha mancato il suo appuntamento annuale, continuando a premiare tutte quelle cantine che investono nel miglioramento dei loro prodotti. Tra le aziende vitivinicole insignite di prestigiosi premi ci sono, anche questa volta, diverse realtà liguri, prima fra tutte Cantine Lunae Bosoni (Luni – SP) che si è aggiudicata il riconoscimento più ambito dell’intero concorso: il premio speciale “Cantina dell’anno – Gran Vinitaly 2020” a cui si aggiunge un altro premio importante, quello di Miglior vino bianco d’Italia con il Colli di Luni Doc Vermentino “Etichetta Nera” 2019 che, con un punteggio di 96/100, è entrato di diritto nella pubblicazione che fa seguito al concorso.

I migliori vini d’Italia secondo 5 Star Wines

Si tratta di “5 Star Wines – The Book 2021”, la guida in formato cartaceo e digitale che, a insindacabile giudizio di un panel internazionale di esperti, riconosce e premia la qualità dei vini italiani e che viene diffusa in tutta Italia e all’estero in occasione delle principali fiere di settore, incontri B2B, degustazioni e masterclass indirizzate a professionisti del business del vino.

Tra i migliori vini d’Italia, secondo 5 Star Wines, c’è un anche altro vino ligure: il Cinque Terre Sciacchetrà DOP 2018 dell’Azienda Agricola Possa (Riomaggiore – SP) di Samuele Heydi Bonanini giudicato come Miglior vino Dolce con 98 punti su 100. Un altro orgoglio tutto ligure che si aggiunge ai premi assegnati ad altri vini regionali riportati nell’elenco sottostante, a testimonianza di come la viticoltura ligure, anche in tempi di crisi, sia il fiore all’occhiello della produzione agroalimentare della terra di Liguria.

L’elenco delle cantine liguri inserite nella guida di Vinitaly “5 Star Wines – The Book 2021”:

CANTINA DELL’ANNO – GRAN VINITALY 2020

CANTINE LUNAE BOSONI S.R.L.

LUNI (SP)

MIGLIORI VINI – MIGLIOR VINO BIANCO

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO “ETICHETTA NERA” 2019

CANTINE LUNAE BOSONI S.R.L. – LUNI (SP)

Punteggio 96

MIGLIORI VINI – MIGLIOR VINO DOLCE

CINQUE TERRE SCHIACCHETRÀ DOP 2018

AZIENDA AGRICOLA POSSA DI BONANINI SAMUELE HEYDI – RIOMAGGIORE (SP)

Punteggio 98

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO “NUMERO CHIUSO” 2016

CANTINE LUNAE BOSONI S.R.L. – LUNI (SP)

Punteggio: 96

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC GRANACCIA “LIGAGNA” 2018

TENUTA MAFFONE – PIEVE DI TECO (IM)

Punteggio: 93

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO SUPERIORE “GIUANÒ” 2017

TENUTA MAFFONE – PIEVE DI TECO (IM)

Punteggio: 93

COLLI DI LUNI DOC BIANCO “GLADIUS” 2019

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI – LUNI (SP)

Punteggio: 92

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO “SARTICOLA” 2019

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI – LUNI (SP)

Punteggio: 92

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO “FOSSO DI CORSANO” 2018

TERENZUOLA DI IVAN GIULIANI & C. SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE – FOSDINOVO (MS)

Punteggio: 92

COLLINE SAVONESI IGT BIANCO PASSITO 2015

AZIENDA AGRICOLA DURIN DI BASSO ANTONIO – ORTOVERO (SV)

Punteggio: 92

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO “ORO D’ISE’E” 2019

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI – LUNI (SP)

Punteggio: 91

COLLI DI LUNI DOC VERMENTINO “SOLARIS” 2019

AZIENDA AGRICOLA FEDERICI – LUNI (SP)

Punteggio: 91

RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC PIGATO “GÉVA” 2018

AZIENDA AGRICOLA DURIN DI BASSO ANTONIO – ORTOVERO (SV)

Punteggio: 91

VINO SPUMANTE DI QUALITÀ BRUT “BÀSURA OBSCURA” N.D.

AZIENDA AGRICOLA DURIN DI BASSO ANTONIO – ORTOVERO (SV)

Punteggio: 91