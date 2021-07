Migrante cade in precipizio e resta aggrappato a un albero: ricoverato al Santa Corona

Migrante soccorso a Ventimiglia

Un migrante è caduto in un precipizio, nella tarda serata di ieri, all'altezza del valico di Ponte San Luigi a Ventimiglia, ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto ricostruito, sembra che l'uomo sia rimasto a lungo aggrappato a un albero, prima che i soccorsi lo riuscissero a trovare e trarre in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario. Una volta stabilizzato è stato portato in ospedale a Bordighera, dove è stato deciso il trasferimento del più specializzato centro sanitario del Savonese. La vicenda è ancora in corso di ricostruzione.