Migranti e ordine pubblico: a Ventimiglia arrivano i rinforzi per l'estate

Vertice in Comune a Ventimiglia tra sindaco e questore

Saranno rafforzati con tre pattuglie, per un totale di sei agenti di polizia, i controlli delle zone di Ventimiglia considerate più a rischio per la massiccia presenza di migranti e quindi per l’ordine pubblico. L’annuncio è stato dato stamani dal questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, nel corso di un incontro con il sindaco Flavio Di Muro (Lega), che si è tenuto a Ventimiglia, successivamente a un altro vertice in commissariato e a un sopralluogo della stazione ferroviaria.

“Devo dire, con piacere, di aver avuto delle risposte importanti, interessanti - ha affermato il primo cittadino -. Ci sono tre nuove pattuglie della Polizia di Stato che si stanno insediando in questo momento; ci sarà un potenziamento del controllo in zona via Tenda, Gianchette, sul litorale, alla stazione ferroviaria, insomma nelle zone un po’ più calde, dove si registrano episodi di risse e di violenza”.

In merito al potere normativo del Comune, Di Muro afferma

“Abbiamo degli strumenti, delle ordinanze che stiamo valutando per contrastare questi fenomeni di bivacco e di illegalità e per garantire decoro pubblico. Come amministrazione coordineremo le nostre azioni con quelle della questura, per cercare di rendere efficaci misure, anche nuove se del caso, per garantire la sicurezza dei ventimigliesi”.

Il questore ha garantito al neo eletto sindaco

“Da parte delle forze di polizia ci sarà il massimo impegno sul contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina, e di controllo del territorio, per la prevenzione in generale dei reati. Noi abbiamo dei contingenti aggregati su Ventimiglia, con numeri abbastanza consistenti. Questo dimostra l’attenzione che tutto il dipartimento di pubblica sicurezza e il signor capo della polizia pone sul territorio di Ventimiglia”.

Sul potenziamento della sorveglianza

“Rafforzeremo i dispositivi con ulteriori rinforzi: sei persone del Reparto prevenzione crimine Liguria, che opereranno sul territorio di Ventimiglia. I segnali che abbiamo in questo momento sono abbastanza incoraggianti: il numero di respingimenti è in linea con quello dei giorni scorsi, il controllo del territorio è molto efficace; fenomeni allarmanti, reati di particolare allarme sociale non ne abbiamo avuti e laddove ci sono stati dei segnali di maggiore attenzione, siamo intervenuti con le pattuglie a disposizione che immediatamente hanno identificato e segnalato all’autorità giudiziaria i responsabili dei reati”.

Fabrizio Tenerelli