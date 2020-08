Migranti: sopralluogo della delegazione di Fratelli d’Italia a Ponte San Ludovico

Migranti

“Rinnoviamo da Ventimiglia la proposta del blocco navale, per fermare le partenze dall’Africa ed evitare che le zone di confine e tutti gli altri territori siano in sofferenza nel gestire le presenze dei migranti”.

Lo ha dichiarato l’europarlamentare Carlo Fidanza, questo pomeriggio, al valico frontaliero di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, a capo della delegazione di Fratelli d’Italia in visita nel Ponente della Liguria. Con lui erano presenti i candidati alle prossime elezioni regionali liguri: Giovanni Berrino, Massimiliano Iacobucci, Veronica Russo, Sara Serafini.

“Purtroppo la situazione è di calma apparente – ha affermato Fidanza – ma sappiamo che col periodo estivo i flussi sono ripresi e conosciamo le difficoltà a Ventimiglia, in seguito alla chiusura del campo Roya”. Secondo l’europarlamentare: “Siamo in attesa di un provvedimento del governo, ma purtroppo di tratta di palliativi, perché i flussi in entrata non si fermano, se non si chiudono i rubinetti all’ingresso. Bisogna fermare le partenze dall’Africa per evitare situazioni spiacevoli su tutto il territorio e in questo caso ai confine”.

“Il governo sta facendo la guerra a Musumeci, senza però mettere lo stesso impegno nel fronteggiare i flussi che sono in costante crescita, colpa di una deriva ideologica di sinistra che impedisce di affrontare problema alla radice”. Dal valico di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, l’onorevole Fidanza (FdI) interviene anche sul caso scatenato dall’ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. Provvedimento che è stato impugnato dal governo. “Se non si trovano accordi con Libia e Tunisia, i migranti continueranno a sbarcare con le ong o in forma autonoma – ha aggiunto – dando l’idea che l’Italia sia l’Eldorado, dove il migrante che sbarca ha diritto a regolarizzazione, allo ius solis, cittadinanza e per finire vitto e alloggio”.

