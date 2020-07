Migranti su un treno: interrotta per più di un’ora la linea Ventimiglia-Mentone

Migranti sul treno

La linea ferroviaria Ventimiglia-Nizza è rimasta interrotta per oltre un’ora, dalle 6.45, alle 7.50, per la probabile presenza di migranti su un treno francese, tra il confine e la stazione di Menton Garavan. Disagi soprattutto per i tanti pendolari italiani, diretti in Francia o nel Principato di Monaco, rimasti fermi in stazione. Si parla di convogli partiti in ritardo oppure soppressi. Negli ultimi giorni sono sempre più frequenti i migranti fermati sui treni dalla police nationale, che effettua quotidianamente controlli all’interno dei bagni.

Leggi qui le altre notizie