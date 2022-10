Miracolo al Gaslini: ictus in un feto salvata la piccola Martina

Rischiava di non vedere la luce assieme alla sorellina gemella e di avere la parte destra del corpo paralizzata

La piccola Martina, alla 22esima settimana nella pancia della sua mamma, è stata colpita da ictus, una complicanza della trasfusione feto-fetale. Rischiava di non vedere la luce assieme alla sorellina gemella e di avere la parte destra del corpo paralizzata, ma grazie alle cure del Gaslini la bimba è tornata alla vita.

A raccontarlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Nella Giornata mondiale dell’ictus cerebrale - sottolinea Toti - voglio condividere questa storia a lieto fine. In Liguria ogni anno si verificano circa 4 mila casi di ictus e voglio dire grazie ai neurologi e ai ricercatori che lavorano per offrire cure sempre più efficaci nella fase acuta, migliorare la riabilitazione e salvare vite. Come quella della piccola Martina".