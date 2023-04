"Mission Alert" dei Lions arriva a Sanremo

"Mission Alert" dei Lions, il service dedicato alla Protezione Civile, arriva a Sanremo con un convegno al Casinò. A margine del service, solo i Lions italiani hanno, per esempio, raccolto un milione di euro in occasione del terremoto in Abruzzo. A margine di Mission Alert arriva l'Alert Team dei Lions, con il compito di sensibilizzare i cittadini sulle pratiche da adottare in caso di calamità e promuovere la cultura della prevenzione e della salvaguardia dell'ambiente tra la popolazione e le istituzioni.

"Mission Alert" sbarca a Sanremo

I Lions Club della Zona 4a

(Imperia Host, Imperia la Torre, Nava Alpi Marittime, Diano Marina Host, Riva S.

Stefano Golfo delle Torri) e i Lions Club della Zona 4b (Arma e Taggia, Sanremo

Host, Sanremo Matutia, Bordighera Capo Nero Host, Bordighera Otto Luoghi e

Ventimiglia) del Distretto 108 Ia3 della Provincia di Imperia organizzano al

Teatro del Casinò di Sanremo di Sanremo, giovedi 13 aprile, una Conferenza dal

titolo "La Provincia di Imperia da secoli a rischio di terremoti ed alluvioni

ed oggi anche siccità. Conoscere ci aiuta a prevenire i rischi e a salvarci la

vita” per portare, in collaborazione con le Autorità, a conoscenza dei cittadini,

degli operatori e degli studenti alcune delle attività di prevenzione dei rischi che

ognuno può adottare per il bene della propria comunità, della propria famiglia e

di se stesso. Gli studenti coinvolti sono di quarta e quinta superiore, l'idea è che poi portino la conoscenza acquisita nei loro nuclei familiari.

Il convegno

Gli interventi dei relatori saranno dedicati a far conoscere i Piani di Emergenza Comunali delle Città di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, le attività di Protezione Civile, le problematiche connesse alla deforestazione, all’erosione delle coste, al dissesto idrogeologico e gli eventi meteorologici.

Tra i relatori Simone Pittaluga CNR (monitoraggio versanti instabili) Tommaso Buschiazzo (piano sicurezza Sanremo), Massimo Spano (geologo, piano di sicurezza a Ventimiglia) Claudio Geraneo (piano sicurezza a Imperia), Simone Ottonello (architetto paesaggista) colonello Franco Bonechi (comandante Carabinieri Forestali Imperia); Gianni Rebaudo (OD coordinatore area ambiente); Francesca Rotari (biologa marina); Amedeo Pappalardo (Comandante dei Vigili del Fuoco imperiesi). Un saluto in collegamento video anche l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

«I recenti avvenimenti di Casamicciola nell’isola d’Ischia- scrivono i Lions- e quelli del Ponente Ligure, l’alluvione in val Roja, l’inquinamento delle falde acquifere a

Taggia e Sanremo, gli incendi boschivi delle nostre valli, le forti mareggiate con

l’erosione delle spiagge hanno portato i Lions ad attivarsi per dare vita a questo

service, che come dice il nome, vuole porre in evidenza l'Allerta, l'attenzione alle

situazioni di possibili pericoli naturali a volte provocati dall'attività umana.»

Le finalità di "Mission Alert"

La diffusione della conoscenza delle tematiche di Protezione civile; lo studio ed

identificazione dei rischi e individuazione delle cause di possibili eventi

calamitosi; rilevazione e segnalazione alle competenti Autorità di fenomeni di

interesse per la Protezione civile; collaborazione con i soggetti istituzionali

preposti per le attività di formazione, istruzione e informazione di cittadini e di operatori e di studenti, coinvolgendoli ad essere loro stessi i referenti verso le

proprie famiglie nell'informare sui piani di sicurezza e le misure da adottare in

caso di calamità.

