Mobilitazione di soccorsi per un uomo ustionato

Mobilitazione di soccorsi per un ustionato

Un uomo è rimasto ustionato per cause tuttora in fase di accertamento, in località Verrandi di Ventimiglia. A quanto si apprende sembra che stesse utilizzando dell'alcol vicino ai fornelli, quando c'è stata una vampata. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Le condizioni dell'uomo non si conoscono con esattezza, ma non dovrebbe essere grave.