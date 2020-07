Mondo della nautica in lutto, addio a Emanuele Fazio, ultimo maestro d’ascia

La sua arte era quella di far nascere da un’asse di legno yacth. La Lupa e Ulisse che sono ancora attraccati alla Marina degli Aregai.

Era uno degli ultimi maestri d’ascia

Emanuele Fazio, era uno degli ultimi maestri d’ascia di Imperia. È morto a 86 anni ad Augusta in provincia di Siracusa , sua terra d’origine, dove era ritornato un anni fa. Dopo la pensione ha continuato ad insegnare ai più giovani questo antico antico mestiere. Assieme hanno costruito dai gozzi liguri alle nassarole siciliane. Era uno dei rari maestri d’ascia abilitati ad insegnare tecnico al nautico e tutor presso l’Università di Genova. Nella sua carriera Fazio ha realizzato oltre 400 tra yatch e pescherecci come per esempio ristrutturando la barca con cui Mussolini usciva in mare portando con sé Claretta Petacci.

Fazio lascia la moglie, i figli Loredana, Alessandra e Francesco, la nuora, la sorella, i fratelli, i cognati, i nipoti, i pronipoti, l’amico Filippo.