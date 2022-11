Morto a 100 anni Enrico Berio personaggio storico della nostra provincia

E' morto all'età di 100 anni, compiuti lo scorso settembre, Enrico Berio ex direttore dell'Archivio di Stato, storico, scrittore, coordinatore di AlpAzur, movimento per dar voce al territorio franco-italiano composto dalle tre provincie di confine di Imperia, Cuneo e Nizza.

Nato a Imperia nel 1922, si trasferisce giovanissimo con la famiglia a Cuneo, che considera la sua seconda patria avendovi trascorso tutti gli anni della fanciullezza e della gioventù. Laureatosi in giurisprudenza a Torino, ritorna in Riviera nel 1949 come funzionario statale, dapprima nell’amministrazione provinciale delle imposte dirette, a Ventimiglia e Sanremo, poi come dirigente dell’Archivio di Stato di Imperia nonché delle Sezioni di Archivio di Stato di Sanremo e di Ventimiglia.

Berio ha scritto numerosi libri anche per ragazzi. Un uomo che ha sempre guardato avanti. A 80 anni decise di imparare a usare il pc che ha usato regolarmente fino a poco tempo fa.