Morto a Dubai l'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena

L'ex deputato era latitante da circa dieci anni

E' morto a Dubai, a quanto pare per un infarto: Amedeo Matacena, 59 anni, ex deputato di Forza Italia, latitante. Matacena - che secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa - è deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale, viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Una vicenda per la quale finì sotto inchiesta l'ex ministro, oggi sindaco di Imperia, Claudio Scajola, condannato in primo grado a 2 anni (pena sospesa) per la latitanza di Matacena. Vicenda per la quale venne anche condannata a 1 anno di reclusione Chiara Rizzo, moglie di Matacena.

Nella foto, Matacena assieme alle moglie