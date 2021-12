Morto Ciro Capacci ex amministratore delegato di Agnesi e padre dell'ex sindaco Carlo

LUNEDI' I FUNERALI

Morto lo storico imprenditore Ciro Capacci

E' morto all'età di 91 anni, Ciro Capacci, ex operaio e successivamente amministratore delegato di Agnesi, nonché padre dell'ex sindaco di Imperia, Carlo. Persona estremamente brillante, Ciro entrò nel reparto officina del pastificio Agnesi, negli anni Trenta del secolo scorso, e in breve diventò capo officina. Uscito da Agnesi si cimentò con successo nell'attività imprenditoriale, sopratutto nel campo dell'edilizia residenziale e popolare.

Successivamente acquisto alcune quote dell'Agnesi, impresa per la quale divenne amministratore delegato. In seguito venne nominato Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I suoi funerali saranno celebrati, lunedì prossimo (3 gennaio), con orario ancora da stabilire, nella Basilica di San Giovanni. Lascia la moglie Carmen, i figli Carlo, Cristina e Corrado.