Morto il presidente onorario della Croce Verde Intemelia

La Croce Verde Intemelia piange Stefano Biancheri

La Croce Verde Intemelia piange la scomparsa del presidente onorario, Stefano Biancheri, mancato ieri (venerdì 25), dopo una lunga malattia. Volontario da più di cinquant'anni, ha ricoperto i ruoli dirigenziali, contribuendo a sviluppare l'ente di oggi.

Tutti lo ricordano con affetto e stima per la sua immancabile solidarietà e dedizione

che lo contraddistinguevano come importante benefattore per il territorio intemelio. "Il presidente Davide Pallanca, il direttivo e tutto il personale volontario e dipendente - si legge in una nota - si stringono attorno alla famiglia del compianto, il cui ricordo resterà nei cuori di ognuno di noi e di chi lo ha conosciuto". I funerali saranno celebrati, lunedì prossimo, nella chiesa di Sant'Agostino, a Ventimiglia.