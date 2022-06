Morto l'ex vigile urbano Ciribilli

L'uomo aveva 86 anni

E' morto nella sua abitazione di Taggia, Remo Ciribili. Molto conosciuto in città per via del suo lavoro che aveva svolto con grande passione. Ciribilli infatti per lungo tempo era stato vigile urbano di Taggia.

A ricordarlo con un post su Facebook è il nipote Vasco Lanfranchi, titolare dell'omonima agenzia di pompe funebri. "Ciao nonno, rimarrai sempre nel mio cuore. Daghe Remuu!"

Ciribilli lascia la moglie Maria, i figli Daniela, Roberta e Andrea e i nipoti Vasco e Laura.

I funerali si terranno domani alle ore 16.30 nella Chiesa della Madonna Miracololosa di Taggia