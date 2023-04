Morto pilota Frecce Tricolore. Annullata l'esibizione in Riviera del 7 maggio

La tragedia che ieri sera è costata la vita ad Alessio Ghersi, 34enne pilota delle Frecce Tricolori ha costretto, inevitabilmente, ad annullare l'atteso show della Pattuglia acrobatica in Riviera, ad Andora in particolare, in programma la prossima settimana. L'esibizione delle Frecce Tricolori era prevista per domenica prossima, 7 maggio. Ma naturalmente non se ne farà nulla e l'evento verrà rimandato a data da destinarsi.

"Ci sarà altra occasione " le parole del sindaco Demichelis

"Ci sarà altra occasione per apprezzare la bravura della Pattuglia acrobatica - il commento del sindaco Mauro Demichelis - Ora è il tempo del dolore, dello sconforto per quanto accaduto e per testimoniare tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente aereo, alla Pattuglia Acrobatica Nazionale e all'Aeronautica Militare".

La tragedia di Ghersi in provincia di Udine ieri pomeriggio

Aveva 34 anni, due figli e una moglie che lo aspettavano a casa il Capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi, morto nel tardo pomeriggio di ieri nello schianto di un ultraleggero avvenuto in provincia di Udine, in alta Val di Torre in zona Lusevera. Con Ghersi, piemontese, originario di Domodossola, ha perso la vita anche Sante Ciaccia, residente a Milano ma originario di Monopoli in Puglia. Si tratterebbe di un parente .

Annullato il tradizionale evento del 1 maggio a Rivolto per l’apertura della stagione acrobatica