Moto contro monopattino, ferito ragazzino: "In tre sono sbucati da una traversa, senza guardare"

Un ragazzino, che viaggiava su un monopattino elettrico, è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, nello scontro con una moto

"I ragazzi si sono lanciati sulla strada"

Un ragazzino, che viaggiava su un monopattino elettrico, è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, nello scontro con una moto, nel pomeriggio, sulla via di Caramagna, a Imperia. A quanto si apprende, tre minorenni (due sul monopattino e uno in bici) si sarebbero immessi all’improvviso sulla strada principale, da una traversa, senza prestare la minima attenzione ai mezzi in transito. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo la moto, che per miracolo procedeva a bassa velocità.

Il racconto del motociclista

“I primi due ragazzini sono passati, quando ho visto che rischiavo di impattare col terzo - racconta il motociclista - ho sterzato rischiando di schiantarmi contro il muro, pur di evitarlo”. Alla fine l’impatto c’è stato, ma di soltanto striscio. Il motociclista ha subito allertato i soccorsi e successivamente si è anche recato all’ospedale per accertarsi delle condizioni del giovane, che a quanto pare ha riportato contusioni a un gomito. Ferito anche il motociclista, che nel tentativo di governare la moto (una Kawasaki) e anche nell’impatto ha riportato la contusioni a un ginocchio e a una mano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e della polizia locale.