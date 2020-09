Munizioni calibro 38 sequestrate dalla polizia a un 51enne di Ventimiglia

Munizioni

Un uomo di 51 anni originario di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, è stato indagato dagli agenti del locale commissariato con l’accusa di detenzione illegale di munizioni. Gli agenti lo hanno infatti trovato in possesso di una scatola contenente ventiquattro cartucce calibro 38 (marca Hirtenberger”), che era stata nascosta nell’incavo del muro della cantina dell’abitazione, in via Appio. Il cinquantunenne è difeso dall’avvocato Davide Condrò di Sanremo.

