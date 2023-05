Muore per strada per un malore. Tre anni fa aveva perso la sorella

Lutto a Riva Ligure e a Sanremo per la morte di Vincenzo Cretarola, stroncato da un malore per strada

Addio a Vincenzo Cretarola, morto per un malore

E' morto per un malore mentre si trovava in strada, davanti al Lidl di Riva Ligure, Vincenzo (Enzo) Cretarola. L'uomo, originario di Sanremo, viveva nel piccolo comune rivierasco. La tragedia venerdì pomeriggio.

Nonostante i tentativi dei sanitari per rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Una famiglia che aveva già vissuto un grande dolore. Nel 2020 era deceduta la sorella Angela, 54 anni, dipendente dell'autogrill di Castellaro.