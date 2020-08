Nessun nuovo caso in provincia di Imperia. In Liguria sono 34

Non si registra nessun nuovo caso di pazienti positivi al Covid-19 in provincia di Imperia. Gli attualmente positivi restano 70 nei territori di competenza dell’ASL 1. Tuttavia, nel resto della regione la curva dei contagi torna a salire: oggi sono 34 in più coloro che hanno contratto il virus, 33 sintomatici e uno individuato con i test di screening. In totale sono 1364, 23 in più di ieri esclusi i deceduti e i guariti.

Il dettaglio dei positivi

Nel dettaglio, 11 positivi sono stati registrati in ASL 2, 9 in una struttura socio-sanitaria in seguito al contatto con uno dei casi della grigliata di Quiliano del primo agosto, 1 in seguito all’attività di screening e una segnalazione al dipartimento di prevenzione. Asl 3 conta 16 contagiati in più: 5 sono i contatti di un caso confermato e 11 le segnalazioni al dipartimento di prevenzione. Sono 7 i casi riscontrati in ASL 5, 1 contatto di un caso confermato e 6 segnalazioni al dipartimento di prevenzione. L’indicazione delle ASL non si riferisce alla residenza delle persone, ma al laboratorio dove è stato eseguito il tampone.

I dati di oggi

Dati 22 agosto 2020

TOTALE tamponi effettuati 221.618 1.848 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10617 34 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1365 1 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9252 33 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1364 23

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 226 LA SPEZIA 68 IMPERIA 70 GENOVA 811 Residenti fuori Regione/Estero 62 altro/in fase di verifica 127 TOTALE 1364

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 19 1 -1 ASL1 4 0 0 ASL2 3 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 3 1 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 4 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 -1

Isolamento domiciliare 356 11 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7682 11 SCHEDE DECESSI 1571 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 70 ASL 2 355 ASL 3 413 ASL 4 165 ASL 5 348 Liguria 1351