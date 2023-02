Non c'è reato, Procura archivia esposto su Fedez-Rosa Chemical

Archiviato esposto su Fedez e Rosa Chemical

"Non c’è reato”, per questo motivo la Procura di Imperia ha deciso di archiviare l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical, per lo show della serata finale del Festival di Sanremo, con il bacio in diretta televisiva.

“Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv che ha portato a un'ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”, si legge nell’esposto, depositato lo scorso 16 febbraio.

Secondo la Procura, tuttavia, non esiste alcun tipo di reato

Resta invece iscritto nel registro degli indagati, Blanco, con l’ipotesi di danneggiamento, per aver distrutto a calci la composizione di rose sul palcoscenico del Teatro Ariston, durante la prima serata del Festival.

Tra l'altro, sarebbe anche crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. A parte il gelo social dell'ultima serata del Festival, sembra che Fedez sia stato allontanato dal letto matrimoniale e che ora sia ospite di amici. Un affaire mediatico sentimentale, come lo ha definito anche Vanity Fair. E non potrebbe essere meno, visto che Fedez, con il suo fuori programma, ha messo in ombra la bella Chiara.

Fabrizio Tenerelli