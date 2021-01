Non hai la mascherina torna indietro di 1 casella: nasce il gioco del covid

C’è chi l’ha trovata un’idea di cattivo gusto e irrispettosa. Ma l’ex sindaco di Galliate Davide Ferrari tira dritto per la sua strada e presenta il nuovo “Gioco del Covid”.

Il Gioco del Covid

“Insieme a Andrea Girardi Sindaco di Minerbe (VR) ci siamo inventati il Gioco del Covid – spiega Ferrari – Si gioca come al gioco dell’Oca. Scaricate il pdf, stampatelo, procuratevi un paio di dadi e divertitevi. C’è tutto: dai monopattini alle zone rosse, dall’autocertificazione al billionaire, dal tampone al Vaccino”. Il gioco è stato diffuso sui canali social dai suoi ideatori ed è gratuito. C’è però un «Qr Code» attraverso il quale chi vuole può fare una donazione: il ricavato sarà devoluto alla Protezione civile. Il tabellone, 50 cm per 50 in formato pdf, è concepito in modo da poter essere stampato su sei fogli A4, da unire con il nastro adesivo. Qua è là sono disseminate le caselle con le zone gialle, arancioni e rosse, rappresentate da limoni, arance e ciliegie: sulle prime e sulle seconde ci si ferma un turno, sulle terze per due. Chi finisce sulla 9, “lockdown totale”, deve uscire sul balcone per due turni urlando “Andrà tutto bene”. Alla 27 arrivano i banchi rotanti: «Fai una giravolta e tira ancora». Alla 57 “Afferri il bonus monopattini e avanzi di 3”. Se capiti sulla 85, “Cenone di Natale”, è un bel rebus: “Se a giocare siete in 4 tira ancora. Se state giocando in più di 4 torna indietro di 2. Se state giocando in 13 un vicino chiama la polizia e torni indietro di 6”.

Giocando si può anche fare una donazione alla Protezione Civile.

A chi lo critica Ferrari risponde: “Non si vuole assolutamente mancare di rispetto a chi ci è passato ma sdrammatizzare e cercare di raccogliere fondi per chi ha dato concretamente una mano. Il gioco è gratuito”.

SCARICA QUI IL TABELLONE: IL GIOCO DEL COVID 2