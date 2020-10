Nuova ordinanza di Toti su Coronavirus: ecco le misure restrittive

Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato nella quotidiana diretta Facebook di aggiornamento sulla situazione Coronavirus, ha annunciato una importante ordinanza che a breve firmerà e sarà attiva da lunedì.

Governatore Toti prepara ordinanza per contrastare il virus: cosa succederà a scuola

Di concerto con il Ministero della Salute e con Regione Piemonte, il governatore chiederà, da lunedì, alle direzioni delle scuole superiori della regione – ad esclusione delle classi prime – di sostenere lezioni con il 50% degli studenti in classe e la restante metà con didattica a distanza. Il tutto per scongiurare i quotidiani assembramenti sui mezzi di trasporto che conducono a scuola gli studenti. Sarà anche chiesto agli istituti di limitare i laboratori, le attività di educazione fisisca e tutto quanto possa essere occasione di assembramento in spazi stretti.

Divieti di Genova estesi a tutta la Liguria

Oltretutto, il governatore prepara altre misure: i divieti assoluti di manifestazione e assembramento saranno estesi, da alcune zone del centro storico di Genova, a tutta la Liguria. I circoli ricreativi potranno continuare solamente a somministrare cibi e bevande, ma dovranno sospendere ogni attività sociale che viene svolta all’interno, dai giochi alle ospitate. Sale giochi, sale bingo e sale scommesse termineranno la loro attività alle ore 18:00, in concerto con la cessazione, nei bar, della somministrazione di bevande alcoliche da asporto. L’ordinanza sarà introdotta dal governatore per arginare la diffusione violenta del virus, nelle ultime settimane, sul territorio regionale e salvaguardare, allo stesso tempo, per quanto possibile, il tessuto economico ligure.

Ecco l’ordinanza

