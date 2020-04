Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cavagnaro comunica che da oggi è attivo il nuovo angiografo di ultima generazione, che va ad integrare il parco delle apparecchiature elettromedicali della Struttura Cardiologica dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nuovo angiografo entra in servizio al Santa Corona

“Il Presidio di Santa Corona, sede di DEA II livello, rappresenta un importante Ospedale per i cittadini liguri e non solo, in grado di dare risposte anche con prestazioni ad alta specializzazione ai bisogni di salute. – commenta la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – La Regione, ed in particolare il Servizio sanitario regionale, anche in questa situazione di particolare emergenza ha mantenuto gli impegni assunti con i cittadini in relazione agli investimenti strutturali e di ammodernamento del parco attrezzature elettromedicali e per l’Ospedale di Pietra Ligure dove sono già in funzione alcune moderne apparecchiature, con questo nuovo angiografo sarà possibile per gli specialisti un ulteriore miglioramento nella qualità

dell’attività clinica.” “Questa acquisizione – sottolinea Cavagnaro – permette di operare procedure complesse, compiute in massima sicurezza per i pazienti e per chi le esegue. Ed è il frutto di una collaborazione di più strutture dell’Azienda, che si sono impegnate in quest’ultimo anno per raggiungere questo importante obiettivo, in particolare devo ringraziare le Direzioni Sanitaria ed Amministrativa, la struttura di Cardiologia e le strutture Economato, Gestione Tecnica, Sistemi informativi ed Ingegneria clinica.”

L specifiche

Il nuovo angiografico cardiologico, di produzione Siemens modello Artis Zee, è un sistema digitale diretto di tipo monoplanare, con arco a C a pavimento, in grado di permette ai medici utilizzatori di eseguire le più complesse attività diagnostico – interventistiche in ambito vascolare cardiologico, vascolare sovraortico e vascolare periferico, incluse tutte le metodiche di trattamento dell’infarto miocardico acuto. L’apparecchiatura consente anche la possibilità d’effettuazione di diagnostica ed interventistica nell’ambito dell’elettrofisiologia cardiologica. L’apparato è dotato, come le più recenti tecnologie del settore, di tutti i sistemi hardware e software di contenimento della dose radiogena erogata al paziente e, indirettamente, agli operatori, nonché di sistemi software di ricostruzione e magnificazione delle immagini ottenute, anche di tipo tridimensionale.