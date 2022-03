Nuovo calvario per Richi. "Nel polmone c'è una recidiva e deve essere rioperato"

L'appello di mamma Miriam

"Richi ha bisogno di sostegno morale, chi gli vuole bene gli stia vicino, lo coinvolga, lo distragga"

L'annuncio della mamma Miriam

Sembra non esserci pace per Riccardo Battista, per tutti solo Richi. Il 21enne sanremese che nel 2017 av3eva scoperto un tumore alla gamba, aveva subito a novembre l'amputazione dell'arto e in questi giorni stava aspettando una protesi provvisoria.

Una piccola speranza per cercare di riprendere una vita "normale". Ma oggi la notizia di una recidiva al polmone ha fatto ripiombare il giovane e la sua famiglia nello sconforto.

"Il 31 dicembre avevamo fatto il controllo e sembrava tutto nella norma - scrive la mamma Miriam - purtroppo in due mesi si è ripresentato il tumore, stavolta più aggressivo. Dalla risonanza c'è una palla di 6 cm attaccata alla colonna vertebrale, oltre al polmone. Oggi abbiamo fatto la visita e il chirurgo ha detto che dovrà essere operato e che ci sarà il neurochirurgo. Tra l'altro avendo subito due operazioni nello stesso polmone, non sarà una cosa semplice riaprire, c'è un altro rischio che il polmone collassi. Riccardo è demoralizzato, ora che le cose cominciavano ad andare meglio con la gamba, ecco che bisogna ricominciare da zero. Ha sempre cercato di dare forza a tutti, è sempre stato lui a sostenerci nonostante tutti i problemi, perchè è fatto così. Ma ora sono io da mamma che mi rivolgo a tutti voi. Richi ha bisogno di sostegno morale, chi gli vuole bene gli stia vicino, lo coinvolga, lo distragga"