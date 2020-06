Oggi il via agli spostamenti, ma la Francia è ancora off-limits. Scarica l’autocertificazione

Francia è ancora off-limits

Da oggi il via agli spostamenti tra le regioni e tra nazioni. Rimane ancora, fino al 15 giugno, il blocco per gli italiani che vogliono andare in Francia.

Dall’Italia alla Francia si può entrare solo in questi casi tassativi:

– cittadini francesi, loro congiunti e figli;

– cittadini di Paesi UE (+ cittadini di Andorra, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Svizzera, San Marino e Vaticano), loro congiunti e loro figli, aventi la loro residenza principale in Francia o che devono raggiungere, in transito attraverso la Francia, il Paese di residenza;

– residenti di Paesi terzi, loro congiunti e figli, con residenza principale in Francia;

– personale delle missioni diplomatiche e consolari, come pure quello delle organizzazioni internazionali avente la loro sede o ufficio in Francia, così pure loro congiunti e figli;

– lavoratori transfrontalieri;

– lavoratori stagionali agricoli muniti di un contratto di lavoro stipulato con un’azienda situata in Francia;

– lavoratori distaccati, cittadini di un paese dell’UE, purché la loro missione non possa essere rimandata, muniti di in contratto di prestazione di servizi nel quale è specificata la durata della missione. Per maggiori informazioni sulla procedura da seguire per l’ingresso dei lavoratori distaccati, si prega di collegarsi al sito dell’ICE: https://www.ice.it/it/mercati/francia/covid-19-info-francia

– operatori sanitari stranieri che concorrono alla lotta contro il Covid-19;

– equipaggi e personale straniero operante sui voli passeggeri e cargo, o che viaggiano come passeggeri per posizionarsi alla loro basi di partenza;

– cittadini stranieri che assicurano i trasporti internazionali di merci;

– marinai stranieri che assicurano i trasporti internazionali di merci o imbarcati su pescherecci;

– spostamenti giustificati dall’esercizio del diritto di custodia, di visita o di alloggio di un figlio;

– spostamenti giustificati dalla scolarità (lo studente minore può essere accompagnato da una persona);

– visita ad un parente a carico, alloggiato in una casa di riposo o ad un figlio in una struttura specializzata.

Quarantena: non è prevista la quarantena per chi entra in Francia dall’Italia.

Attestazioni e documenti: per entrare in Francia occorre sempre portare con sé e compilare senza errori né correzioni l’attestazione del rientro (compilare anche la seconda pagina relativa alla dichiarazione di assenza di sintomi nelle ultime 48 ore) ed è vivamente consigliato portare con sé ogni altro valido documento comprovante i motivi dell’ingresso.

20-05-2020-attestation-de-deplacement-international-derogatoire-provenance-europe-fr