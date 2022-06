Oggi prevista allerta gialla per temporali

Un passaggio temporalesco interromperà temporaneamente, oggi martedì 28 giugno, il dominio dell’anticiclone e del caldo sulla Liguria.

E’ stata, dunque, emanata da Arpal l’ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI che interesserà TUTTA LA REGIONE DALLE 10.00 ALLE 20.

Dopo una notte rovente, soprattutto a Ponente ed una giornata che si preannuncia molto calda per via di un flusso di origine subtropicale, oggi martedì 28 giugno, la Liguria sarà interessata dal transito di una perturbazione, piuttosto veloce ma ricca di componenti instabili. Il contrasto con la massa d’aria molto calda che insiste sulla Liguria potrà determinare temporali localmente anche forti, accompagnati da grandine e colpi di vento. I fenomeni sul Ponente potrebbero essere legati al passaggio della struttura a ridosso delle Alpi con conseguenti sconfinamenti mentre, sul centro Levante saranno possibili rovesci e temporali anche in formazione sul mare. Il graduale esaurimento delle precipitazioni è atteso dal tardo pomeriggio. Il transito della perturbazione porterà a un calo generalizzato delle temperature.