Omicidio Amoretti: presunto killer vuole essere interrogato dal pm

Il presunto killer di Amoretti vuole essere interrogato dal pm

Vuole essere interrogato: Mario Bonturi, 63 anni, il mercante di preziosi di Nizza Monferrato (Asti) accusato dell’omicidio di Luciano Amoretti, 75 anni, l’ex commerciante di orologi, ucciso nella notte tra il primo e il 2 di agosto scorsi, nella propria abitazione, di corso Garibaldi, a Sanremo, con un colpo di “mazzetta” alla testa. Delitto per il quale è indagato in concorso anche Giuseppe Diotti, 50 anni, di Nizza Monferrato.

Il difensore di Bonturi, l’avvocato Gianluca Bona, di Asti, fa sapere che non appena saranno terminati alcuni accertamenti da parte del pm, presenterà istanza di interrogatorio. Bonturi, infatti, si era avvalso della facoltà di non rispondere all’atto dell’interrogatorio di convalida. Al contrario, Diotti – che accompagnò Bonturi da Asti a Sanremo – rispose alle domande del gip.

Diotti “scagionato” da un selfie con la statua di Mike

L’avvocato Aldo Mirate riuscì a dimostrare che il proprio assistito era completamente ignaro ai fatti, essendosi limitato ad accompagnare a Sanremo (e a riportare a casa) l’amico Bonturi, che doveva ritirare dei soldi da una persona. Mirate produsse un selfie scattato da Diotti, davanti alla statua di Mike Bongiorno, in via Matteotti (angolo via Escoffier), nel momento in cui era Amoretti veniva ucciso. Foto che potrebbe scagionarlo, dimostrando che al momento del delitto era altrove.