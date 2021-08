Open night vaccinali, tutte le date e gli orari in provincia

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale di Regione Liguria e Asl1 contro il Covid-19.

Open night questa sera al Palafiori dalle ore 19 alle ore 22

Questa sera al Palafiori di Sanremo dalle 19 alle 22 si terrà l’Open Night ad accesso diretto, aperto a tutte le fasce d’età, senza prenotazione per la prima dose del vaccino anti-Covid (vaccino a mRna)o per anticipare il richiamo, sempre nel rispetto dell'intervallo previsto per il tipo di vaccino della prima dose somministrata, (tra 21 e 42 giorni dalla prima dose per Pfizer, da 28 a 42 giorni per il vaccino Moderna e da 8 a 12 settimane dalla prima dose per Astrazeneca).

Mentre domani, sabato 21 agosto, al Palasalute di Imperia dalle 8.30 alle 13 si terrà un Open Day, con le medesime modalità: accesso diretto, aperto a tutte le fasce d’età, senza prenotazione per la prima dose del vaccino anti-Covid (vaccino a mRna)o per anticipare il richiamo, sempre nel rispetto dell'intervallo previsto per il tipo di vaccino della prima dose somministrata, (tra 21 e 42 giorni dalla prima dose per Pfizer, da 28 a 42 giorni per il vaccino Moderna e da 8 a 12 settimane dalla prima dose per Astrazeneca).

Ecco il calendario degli Open Night vaccinali in Asl1 in programma la prossima settimana:

23 agosto, dalle 19 alle 22: Palabigauda Camporosso;

25 agosto, dalle 19 alle 22: Palafiori Sanremo;

27 agosto, dalle 19 alle 22: Palasalute Imperia.

Si ricorda che gli Open Night sono aperti ai residenti in provincia di Imperia e vale la reciprocità vaccinale per i residenti in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.