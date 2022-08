Operai in sciopero: la replica dell'azienda

Sulla questione che vede gli operai impegnati nella costruzione del nuovo reparto al padiglione Castillo del Borea in sciopero (per mancati pagamenti e l'intimazione dell'Asl a lavorare anche fi agosto, rinunciando alle ferie), interviene anche il titolare della ditta Rapellini di Sanremo.

Le precisazioni della Rapellini

"Facendo seguito all’ultima replica di ASL1 il Sig. Gentile -scrive-, titolare dell’Impresa, desidera precisare che mescolare circostanze, numeri, date e cronologia degli eventi non rende onore al reale stato dei fatti.

Almeno che non si creda che le aziende campino d'aria"

"I documenti - continua - e le varie corrispondenze sono, a suo dire, inconfutabili pertanto indipendentemente da tutto il titolare è sereno, anche se spiaciuto per tutto questo tam-tam del quale ha sempre cercato di fare a meno. Purtroppo però, nonostante la collaborazione con l’ASL da ormai oltre un decennio, tutto cambia come forse è giusto che sia…….le persone, gli incarichi ed i ruoli quindi non bisogna stupirsi."

Conclude con una precisazione puntualizzando che:" Se fosse stato saldato quanto dovuto, nessuno si sarebbe fermato … almeno che non pensino che le imprese siano in grado di vivere d’aria”.