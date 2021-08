Ossido di etilene, Decathlon richiama dagli scaffali cinque integratori Aptonia

Attraverso il portale internet, Decathlon ha comunicato la presenza di alti valori di ossido di etilene nei prodotti Aptonia come Vitamine + Minerali Gusto arancia, Capsule di sale, Compresse elettroliti “Ecosize” Gusto limone, Compresse elettroliti Gusto fragola e Compresse elettroliti Gusto limone usati come integratori alimentari. Per una completa informazione ai consumatori, anche in caso di acquisti on line, si comunicano i prodotti oggetto di allerta:

Vitamine + Minerali Gusto arancia lotto L 21.140 e L 21.189

Capsule di sale lotto L 21.182

Compresse elettroliti “Ecosize” Gusto limone lotto L 21.166

Compresse elettroliti Gusto fragola lotto L 21.188

Compresse elettroliti Gusto limone lotto L 21.167.

Tutti i prodotti sono stati venduti tra il 19 giugno e il 12 agosto 2021 compresi. Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che hanno già acquistato i cinque prodotti di non consumarli e di riportarli al servizio accoglienza del negozio Decathlon più vicino per un cambio o un rimborso (anche se la confezione è aperta). Per ulteriori informazioni si può contattare il servizio clienti accedendo al sito decathlon.it oppure telefonando al numero 039 5979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del piano tariffario). La squadra APTONIA si scusa per il disagio.