Otto escursionisti bloccati a Fanghetto per un’ondata di piena del Roya

Ondata di piena

Otto persone sono rimaste intrappolate, in frazione Fanghetto ad Olivetta San Michele, a causa di un’ondata di piena del fiume Roya. Le stanno soccorrendo i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione, ma da quanto si apprende gli escursionisti si trovavano dall’altra parte del fiume, quando è sopraggiunta l’ondata – forse in conseguenza dell’apertura della diga – e a quel punto non sono più riusciti a tornare indietro. Le persone stanno bene i vigili del fuoco stanno cercando di riportarli dall’altra parte del corso d’acqua, anche se il livello ormai si è abbassato.

