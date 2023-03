Parametri dell'acqua fuorilegge: chiusa la piscina di Bordighera

Le analisi dell'Asl sono state effettuate in mattinata

La piscina comunale di Bordighera è stata chiusa, oggi, in autotutela dalla società di gestione MySport, in seguito ad analisi dell’Asl che questa mattina hanno certificato la presenza di parametri dell’acqua non a norma.

“La società analizza l'acqua tutte le settimane - spiega l’assessore allo Sport di Bordighera, Stefano Gnutti - e fino a tre giorni fa andava tutto bene. Comunque, in serata il gestore effettuerà un trattamento di iperclorazione e domani si procederà a nuove analisi”. Nel caso in cui i valori fossero tornati nei limiti di legge, la piscina potrà riaprire al pubblico.

Fabrizio Tenerelli