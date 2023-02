Parchi pubblici, giardini e aree gioco chiusi a Sanremo per i venti di burrasca

Parchi pubblici, giardini e aree gioco dei bambini chiusi per l'allerta meteo da oggi pomeriggio fino a mezzanotte di martedì a Sanremo. Lo ha deciso il sindaco Alberto Biancheri, in via precauzionale con un'ordinanza emessa questo pomeriggio.

La decisione dopo che la Regione Liguria (servizio di protezione civile) ha annunciato venti di burrasca fino a 90/100 chilometri orari lungo tutta la costa di ponente, tra cui quella sanremese. La burrasca dovrebbe diminuire di intensità nella giornata di martedì, quando sono previsti venti a 70/80 chilometri orari

Foto di repertorio Icons Meteo