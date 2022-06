Parco macchine della Provincia:  restyling all’insegna del risparmio e della sostenibilità ambientale

Il parco macchine della Provincia sarà ammodernato, all’insegna del risparmio e della sostenibilità ambientale. Ventitré mezzi saranno messi all’asta il 12 luglio. La dotazione delle auto dei vari settori è stata ottimizzata e ridotta: otto auto dismesse non sono state sostituite, l’auto a disposizione della Segreteria della Presidenza sarà rimpiazzata con un’auto elettrica acquistata a noleggio per tre anni (con costi di bollo, assicurazione e manutenzione quindi azzerati), per un costo complessivo inferiore a 20 mila euro. "Un’operazione in corso all’insegna del risparmio e dell’utilizzo di energia che guarda al futuro e alla sostenibilità ambientale", commenta il Presidente Claudio Scajola.