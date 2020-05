Parrucchieri le linee guida per la riapertura, scarica il documento

Con la data di riapertura del 18 maggio arriva anche il documento dell’Inail con le linee guida per i parrucchieri che fornisce le linee guida in vista della ripartenza di lunedì.

Le misure di prevenzione

Tra le misure di prevenzione proproste: la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di apertura e una rimodulazione degli spazi in modo da permettere il distanziamento.

Per garantire l’attività lavorativa quotidiana sarà necessaria una buona programmazione delle attività e dei tempi medi dei trattamenti che dovranno essere anticipati quando si prenota l’ appuntamento. La distanza minima dovrà essere di almeno due metri ed è preferibile lavorare con le porte aperte.

Come previsto dall’articolo 3 del Decreto del 26 aprile è obbligatorio l’uso delle mascherine da parte del cliente e per quanto riguarda il professionista, l’uso del grembiule e degli asciugamani monouso. Se riutilizzabili dovranno essere lavati a 60 gradi per 30 minuti.

