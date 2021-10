Paura a Ventimiglia: perde controllo volante, si schianta contro auto in sosta e scappa

VIDEO CHOC

Il mezzo è stato trovato incidente più tardi e il conducente sarebbe scappato. Sul caso sta ora indagando la polizia

Perde il controllo del volante e si schianta contro le auto in sosta

Un automobilista che viaggiava a bordo di una Mini ha seminato il panico, ieri sera, in via Cavour a Ventimiglia. A quanto si apprende, e per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del volante andando a sbattere contro più auto in sosta nella zona compresa tra la scuola francese e largo Torino.

La sua corsa sarebbe terminata dopo essere finito sotto strada ed essersi schiantato contro un muro. Accertamenti sono in corso da parte della polizia per ricostruire l'accaduto e capire se il conducente ha agito sotto l'effetto di alcol o stupefacenti o per altri motivi.

Video