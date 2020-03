Paziente di 72 anni muore in ospedale, era positivo al coronavirus

Muore in ospedale

Un uomo di 72 anni, ricoverato presso l’Ospedale San Paolo di Savona, è deceduto oggi. Il paziente, con un quadro di salute già compromesso, è risultato positivo al test per la ricerca di nuovo coronavirus. Sono state attivate tutte le normali procedure operative del caso e accertamenti sono in corso. Se venisse confermata qualche complicazione dovuta al coronavirus, si tratterebbe della terza vittima in Liguria.

Leggi QUI le altre notizie