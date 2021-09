Perde controllo dell'auto sfonda ringhiera e finisce sotto strada

Una donna, questa mattina poco prima delle 7, ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva e il rondò Francia. L'auto, una Renault Clio, ha sfondato la ringhiera che delimita il marciapiede di via Francia, finendo sotto strada in via Roglio. Le cause che hanno portato la donna a uscire fuori strada sono ancora da appurare: un colpo di sonno, una disattenzione o un problema meccanico della vettura. La macchina cadendo è finita su alcuni scooter posteggiati sotto la ringhiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanremo, gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa. La donna, che non ha riportato gravi ferite è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sanremo.