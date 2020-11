Pestato a sangue dopo la rapina di un borsello a Ventimiglia. Video

Aggredito a Ventimiglia dopo la rapina di un borsello

Uno straniero, probabilmente di origine nordafricana, è stato aggredito da un altro immigrato intorno alle 18.30, in via Cavour, a Ventimiglia, nei pressi della chiesa di Sant’Agostino, all’incrocio con via Ruffini. Stando ad alcune testimonianze raccolte sul posto, uno dei due stranieri avrebbe tentato di strappare il borsello al secondo, il quale ha reagito inseguendolo e picchiandolo con calci e pugni, lasciandolo sanguinante a terra. Sul posto il personale sanitario con i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda

