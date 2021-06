Picchiata dal compagno per strada e per dividerli finisce in ospedale pure un barista

Aggredita e ferita per strada una donna

Una donna è rimasta ferita alla testa, in serata, dopo essere stata percossa dal compagno, a Ventimiglia, davanti al dehor del bar "Cordon Bleu", di via Roma a Ventimiglia. Nel tentativo di dividerli è rimasto ferito a una mano pure il barista, che ha infranto involontariamente un bicchiere appoggiandovi la mano sopra. La vicenda è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre la donna è stata portata in ospedale. Sembra che la donna sia caduta a terra, dopo aver preso uno schiaffo ed ha battuto la testa.